Har mistet en milliard: Turisme- og oplevelsesbranchen efterspørger en klar plan

Der er ingen tvivl om, at mange af de fynske brancher har været hårdt udfordrede af coronarestriktioner, nedlukninger og retningslinjer.

Man tror på, at man i det sene forår og især i efteråret vil kunne drive forretning under mere almindelige vilkår Rasmus Hessum, chef, Destination Fyn

Men på toppen af listen over hårdt ramte brancher ligger uden tvivl turisme- og oplevelsesbranchen. Det viser en ny opgørelse, som Erhvervshus Fyn har gennemført.

Et svimlende beløb på en milliard er, hvad turisme- og oplevelsesbranchen har mistet det seneste år, og det betyder en nedgang i turismeområdets omsætning på 38 procent.

- Branchen er rigtig hårdt presset, og det har uden tvivl været et hårdt år siden marts 2020. Meget af forretningen er fuldkommen forsvundet fra de fynske konferencesteder og hoteller, siger Rasmus Hessum, der er chef for Destination Fyn.

Her ses en opgørelse over tabt omsætning fordelt på fynske brancher. Opgørelsen er udarbejdet af Erhvervshus Fyn. Foto: Erhvervshus fyn

Efterlyser en klar plan

Rasmus Hessum fortæller i den forbindelse, at branchen lige nu befinder sig i en kritisk situation, og at der er brug for en tydelig plan for den kommende genåbning af samfundet.

- Det absolut vigtigste er, at der bliver udarbejdet en plan for, hvilke forhold, man kan åbne under og hvornår. Og det er vigtigt, at der er tale om klare planer, siger Rasmus Hessum, der henviser til, at retningslinjerne i efteråret 2020 ikke altid var lige nemme at gennemskue.

- Man håber i branchen på, at retningslinjerne denne gang bliver mindre stramme og måske også bedre tilpasset til den konkrete konferencesituation, siger han.

Optimismen vinder indpas

Noget tyder dog på, at der er lys for enden af tunnelen for den fynske turisme- og oplevelsesbranche. I hvert fald er der optimisme at spore hos de adspurgte virksomheder i Erhvervshus Fyns undersøgelse.

Faktisk regner en tredjedel af dem med at skulle ansætte flere folk til efteråret.

- Den begyndende optimisme bygger på de signaler, der kommer fra Folketinget om en genåbning, der er på vej. Man tror på, at man i det sene forår og især i efteråret vil kunne drive forretning under mere almindelige vilkår, siger Rasmus Hessum og tilføjer:

- På nuværende tidspunkt ser ordrerbøgerne faktisk gangske fornuftige ud, men det hele afhænger som sagt af, at der bliver udarbejdet en klar plan med tidsperspektiver og restriktioner, som man kan arbejde ud fra, siger han.