Har spillet pokalfinale for begge hold: - Der vil altid være noget specielt over OB

- Man skal virkelig nyde det, for det er ikke sikkert, at man får lov igen.

Sådan lyder rådet til de OB-spillere, der er med i torsdagens pokalfinale. Rådet kommer fra den tidligere fodboldspiller Jonas Borring, der var med, da OB vandt pokalen i 2007.

Her var modstanderen FC København, og kampen blev spillet i et fyldt Parken. Og når Jonas Borring tænker tilbage på sin fodboldkarriere, er OB's pokalsejr højdepunktet.

- Det er ikke alle, der får lov at stå i finalen og senere vinde. Det er en ubeskrivelig oplevelse, siger den nu 37-årige Jonas Borring.

Torsdag er OB endnu en gang i pokalfinalen, for første gang siden Jonas Borring var med på banen.

Svært at holde med nogen

Denne gang hedder modstanderen FC Midtjylland, og det gør kampen helt speciel for Jonas Borring. Han har nemlig spillet i begge klubber.

Selvom der kun kan være én vinder af dagens kamp, så er Jonas Borring glad for, at det er de to klubber, der ifølge ham selv, har betydet mest for hans karriere, der skal mødes i finalen.

Hvem holder du så med?

- Det er svært at svare på, men hvis jeg skal svare, så må jeg sige, at selvom jeg har haft 5,5 år i FC Midtjylland, så vil der altid være noget specielt over OB, hvor jeg for alvor startede min karriere.

- Så jeg håber OB vinder, men hvis FC Midtjylland vinder, så bliver jeg også glad, siger Jonas Borring diplomatisk.

Stor opbakning på Fyn

I år skal pokalkampen spilles på Brøndby Stadion, og her vil Jonas Borring selvfølgelig være at finde blandt de omkring 28.000 tilskuere.

Han glæder sig til at opleve atmosfæren, og håber på, at det bliver en god fodboldkamp. Uanset resultatet, er han da også sikker på, at det nok skal blive fejret.

- Opbakningen på Fyn er stor, og jeg er sikker på, at der bliver fest både i Odense og Herning, siger Jonas Borring.

Den tidligere fodboldspiller har ret i, at opbakningen ikke fejler noget. Tidligt torsdag morgen, kørte flere busser fra Odense mod Brøndby Stadion, hvor det er væltet ind med OB-fans.