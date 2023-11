Har stormfloden løst problemet? Ekspert svarer på syv påstande om iltmanglen i havet

Kom med til debat

På TV 2 Fyn sætter vi ugen igennem fokus på situationen med iltsvind i de indre danske farvande, og på torsdag inviterer vi til debat på Fjord & Bælt-centret i Kerteminde.

Her debatterer formanden for de fynske landmænd med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening. Det er gratis at være med, og du skal bare møde op på Fjord & Bælt i Kerteminde torsdag aften, hvor debatten starter klokken 19.00.