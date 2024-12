”Hash-automat” vækker opsigt i landsby: - Alle med et Mastercard kan købe det

I en automat i et lille umiskendeligt hus på landevejen i den langelandske landsby Lindelse kan man helt lovligt købe hash. Det ligger derinde ved siden af deodoranter, kattemad, slik, tandbørster, og hvad man ellers kan få brug for på en hvilken som helst aften, når alt andet er lukket. "Det kan ikke passe," tænkte Lasse Holm, da han hørte om den særlige vare i den lille købmandsbutik uden betjening. Han bor i Bagenkop og kørte med sine teenagebørn af sted til Lindelse for at finde ud af, om det kunne være rigtigt, at man helt lovligt - og at børn i teorien helt uden opsyn - kunne købe et produkt, der proklamerede sig selv som hash.

Det kunne man, fandt Lasse Holm ud af. Han havde taget sin 13-åriges datters hævekort med, og med det kunne han for 190 kroner købe to gram såkaldt ”Luksus slasker”. - Da vi kom hjem, åbnede posen og lugtede til det, var vi ikke i tvivl om, hvad det var. Jeg synes, det er meget bekymrende, at børn jo faktisk kan købe det her uden opsyn. Alle med et Mastercard kan købe det. Det burde ikke være lovligt, siger Lasse Holm. Vil forbyde THCA Men det er lovligt. For på emballagen står der, at det er ”THCA 45 %”, hvilket er et stof, der i sig selv ikke er euforiserende. - Og det er lige nu argumentet for, at det ikke er på bekendtgørelsen over euforiserende stoffer, siger Christian Lindholst, der er institutleder ved Institut for Retsmedicin og Retskemi på Aarhus Universitet. Men der skal ikke andet end lidt varme til, før THCA bliver til det euforiserende og ulovlige stof THC, og ”THCA kan på den måde have de samme skadevirkninger og risiko for afhængighed som THC”, som Sundhedsstyrelsen formulerer i en mail til TV 2 Fyn.

Privatfoto Billedet er af den pose, som Lasse Holm kunne købe i automaten i butikken.

Christian Lindholst undrer sig over og synes, det er forkert, at THCA ikke allerede er blevet gjort ulovligt. Men måske er det kun et spørgsmål om tid. Tidligere i december svarede sundhedsminister, Sofie Løhde (V), på et spørgsmål fra SF’s Karina Lorentzen Dehnhardt, at ”Sundhedsstyrelsen arbejder på at finde en løsning på, hvordan man efter lovgivningen om euforiserende stoffer kan forbyde THCA på en fornuftig og effektiv måde.” Efter den konservative retsordfører Mai Mercado læste historien om automaten på Langeland, vil hun også inddrage ministeren. I en sms skriver hun: ”Vi stiller spørgsmål til ministeren om det her. Det er vanvittigt, at man kan købe hash lovligt. Og det skal stoppes.” En meget stærkt joint Googler man THCA, dukker der flere webbutikker op. De har Trustpilot-stjerner, et professionelt setup, og de sender med de fragtfirmaer, alle andre bruger. Det ligner umiddelbart et produkt, der også kunne ligge i et supermarked. Men stille og roligt bliver THCA omdannet til det euforiserende og ulovlige stof THC. Udsætter man det for varme, går processen hurtigere, og så har man let og elegant fået lavet et lovligt stof om til et ulovligt. Hvis man eksempelvis ryger sit lovlige THCA i en joint, bliver stort set det hele til THC. Det betyder, at hvis man ryger det produkt, der er i automaten med et THCA-indhold på 45 procent, vil det svare til, at man ryger en joint med 39 procent af det ulovlige og euforiserende THC. -Det vil altså have cirka samme styrke. Og det vil være en meget stærk joint. Det gennemsnitlige THC-indhold i hash ligger på cirka 26 procent, siger Christian Lindholst. Til gengæld har det ingen euforiserende effekt, hvis man for eksempel smører THCA på huden, eller hvis man spiser det, uden det er blevet varmet op.

Sophie Frederikke Gommesen