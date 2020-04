Hav paraplyen klar: Endnu en våd forårsdag på Fyn

Endnu en gang skal man have paraply og regnjakke klar, hvis man vælger at gå udenfor. Torsdag kommer til at minde en del om onsdag, dog bare med mere regn.

Fra morgenstunden vil der være op til en 8-9 grader, men det vil føles koldere, fordi der blæser en frisk til hård vind op fra sydøst.

Formiddagen byder på ret udbredt regn på hele Fyn, som skulle stilne af omkring middagstid. Resten af dagen vil fortsat være overskyet, med risiko for kraftige byger med torden flere steder. Dagstemperaturen vil snige sig op på omkring de 13 grader, med en jævn til hård vind fra sydøst.

Skydækket brydes i løbet af aftenen, og natten bliver tør og delvist klar med temperaturer ned mellem 3 og 6 grader.

Våd forårsuge

Det våde vejr stopper dog ikke sammen med april, for både fredag og lørdag byder også på mange byger, der kan være kraftige med både hagl og torden, men søndag ser ud til at blive tør med enkelte kig til solen.

Weekendtemperaturerne når op omkring de 13 grader ligesom torsdag, inden vi går ind i en lidt mere tør forårsuge, når vi rammer den første hele uge i maj.

