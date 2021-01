Havarichef: Bilist opdagede vippende vogn og gjorde det eneste rigtige

Han er dagens mand i skysovs, men alligevel helt anonym.

Manden, der på vej i bil over Storebæltsbroen i onsdags, fik øje på en kraftigt vippende øl-sættevognstrailer fra Carlsberg.

Først vidste han ikke, hvad han skulle gøre, men til sidst ringede han 112.

- Det var det eneste rigtige at gøre, siger souschef i havarikommissionen, Bo Haaning.

For opkaldet gik direkte til alarmcentralen i Slagelse, der straks kontaktede Driftscenter Danmark, der styrer togtrafikken i hele Danmark.

- De trak i bremsen og fik godstoget stoppet i Nyborg. Hvis han havde ringet til havarikommisionen, er jeg ikke sikker på, at vi kunne have reageret med samme hastighed, siger Bo Haaning.

Øltoget er blevet til øllastbil

Toget med tomme Carlsberg-ølkasser - populært kaldet øltoget - kører tre gange dagligt mellem Carlsbergs bryggeri i Fredericia med fulde kasser øl til Høje Taastrup på Sjælland og retur med tomme flasker til Fredericia.

Det var på vej til Sjælland, at den kvikke bilist mødte det modkørende tog på vej mod Fyn og tog affære.

Fjerde farlige situation med låse på godsvogne 2. januar 2019: Otte mennesker omkommer efter, at øltrailer river sig løs på lavbroen over Storebælt, fordi skammel på godsvogn fra DB Cargo ikke er låst ordentlig fast til sættevognstrailer med ølkasser. 28. februar 2019: Vogn i et godstog fra Tyskland standset i Padborg på grund af mistanke om defekt ved sættevognstrailerens fastgørelse (hovedbolt) til skammel. Undersøgelser viste, at sættevognstraileren var korrekt fastlåst til skamlen, men skammel og trailer var skævt placeret. 6. november 2019: En sættevognstrailer på vej over Storebælt ikke blevet læsset korrekt på vogn fra DB Cargo. Sættevognstrailerens hovedbolt i forhold til sættevognstrailerens position på lommevognen er ikke var placeret i skamlen men bag ved skamlen, og dermed ikke låst til vognen. 13. januar 2021: Sættevognstrailer fra Carlsberg på DB Cargo-vogn over Storebælt er ikke korrekt fastlåst. Se mere

Siden har havarikommissionen fået flere henvendelser fra bilister, der kørte bag toget og har observeret, at en såkaldt sættevognstrailer fra Carlsberg tilsyneladende ikke var fastgjort ordentligt.

- Og det er henvendelser, vi er rigtig glade for, siger Bo Haaning.

Da toget blev stoppet i Nyborg, kunne det konstateres, at lommevogn og sættevogn ikke var låst ordentlig sammen.

Carlsberg reagerede hurtigt og stoppede efterfølgende al kørsel med ølvogne på tog. De transporteres nu i lastbiler over Storebælt. Også transport i Sverige med samme type trailervogne er indstillet indtil videre.

Samme låseprincip

Det, der skete 6. november, var en menneskelig fejl, og den burde ikke kunne forekomme Jan Wildau, komminikationschef, DB Cargo

Når en lastbilstrailer bliver læsset på en lommevogen, skal den låses fast med en såkaldt hovedtap, som sættes i det, der hedder låseskamlen, som sidder på selve vognen.

- Princippet er det samme som de vogne, der kørte på Storebælt, da ulykken skete i 2019. I dette tilfælde er der tale om samme vogntype fra logistikvirksomheden DB Cargo, men en nyere model, og låsen er en helt anden, som vi ikke har haft undersøgelser af. Derfor har havarikommissionen nu rekvireret alle specifikationer til låsen, siger Bo Haaning.

I øjeblikket anvendes der fem forskellige typer saddellåse i Europa, som havarikommissionen ikke har erfaringer med.

I 2019 søgte man hjælp hos den tyske havarikommission, der har langt flere erfaringer med uheld med gods- og lommevogne, og det er også muligt, at det bliver aktuelt denne gang, oplyser Bo Haaning.

Det er fjerde gang, at havarikommissionen beskæftiger sig med defekte - eller ikke ordentligt låste trailere.

I tre af tilfældene har DB Cargo været involveret.

Det første tilfælde kostede otte mennesker livet. En episode i november 2019 afslørede, at den såkaldte kongetap, slet ikke var placeret i låsen, men bag låsen.

Det er DB-Cargo-uddannet Carlsberg-personale, der tjekker læsning og rangering, når øl transporteres fra Fredericia mod Sjælland, og DB har ansvaret som transportør for kørslen.

Den anden vej er det en DB Terminal i Høje Taastrup, hvor det er primært DB Cargo-personale, der betjener tog fra DB og andre transportører.

En menneskelig fejl

Vi er glade for, at havarikommissionen nu vil igangsætte formelle undersøgelser, og vi vil bidrage med alle nødvendige resurser til at samarbejde og assistere myndighederne Jan Wildau, komminikationschef, DB Cargo

DB Cargos komminikationschef Jan Wildau fortalte i december 2019 til TV 2 Fyn, at den nye faretruende episode med en ikke fastspændt lastvognstrailer den 6. novemer 2019 var uacceptebel.

- Vi implementerede rigtig mange ekstra lag i sikkerhed inden den 6. november. Efter 6. november har vi introduceret endnu et lag af sikkerhed. Nu er vi oppe på rigtig mange kontroller oven på hinanden. Det, der skete 6. november, var en menneskelig fejl, og den burde ikke kunne forekomme, sagde Jan Wildau.

Vognen, der vippede onsdag, tilhører som nævnt også den tyske logistikvirksomhed DB Cargo.

I et skriftligt svar til TV 2 Fyn siger kommunikationschef Jan Windlau blandt andet:

- Selvom lastbiltraileren tilsyneladende ikke have flyttet sig uden for togets profil (i bredden eller højden) ser DB Cargo Scandinavia på sagen med stor alvor. Vi er glade for, at havarikommissionen nu vil igangsætte formelle undersøgelser, og vi vil bidrage med alle nødvendige resurser til at samarbejde og assistere myndighederne.

Havarikommissionen udarbejder i første omgang en delrapport, der skal præsenteres for Folketingets trafikordførere. På baggrund af rapporten skal de tage stilling til, hvad der viderehen skal gøres i sagen.

Trafikstyrelsen oplyser til TV 2 Fyn, at man på baggrund af oplysninger fra Havarikommisionen i går har udstedt et forbud mod transport af trailere på lommevogne over Storebælt.

- Havarikommisionen er pt. ved at undersøge sagen, og vi afventer yderligere information herfra, siger Christian Vesterager, kontorchef, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til TV 2 Fyn.