Havde 30.000 mink - nu er fynsk minkavler sigtet for hvidvask

I den kommende weekend optræder Lilian Pars på Fyns store litteraturfestival Word i Odense. At hun får muligheden for at brede sit budskab ud til masser af mennesker, stod ikke i stjernerne for bare et år siden. Men det giver drøngod mening, for det er faktisk forfatterens pointe i en nøddeskal:

- Vi skal blive bedre til at dele vores erfaringer med overgangsalderen. Ganske vist oplever vi kvinder overgangsalderen forskelligt, men vi skal alle igennem den, så den er et fælles vilkår for os alle. Og jo mere vi deler, jo mere er der for andre at spejle sig i, siger Lilian Pars.