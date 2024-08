Haveejerens mareridt: Nu vil politiker have udryddet "planternes Godzilla" ved lov

Fraværende nabo

Mette Sandbecks nabo bor i Tyskland, og har derfor ikke mulighed for at bekæmpe det kontinuerligt. Nu har hun bedt naboen om at finde en havemand, der kan hjælpe med bekæmpelsen.



- Det er skruen uden ende, hvis man har en nabo, som ikke bekæmper det. Vi kan holde det tilbage, men ikke undgå det helt, hvis naboen ikke får bugt med det, forklarer hun.

Personligt regner hun med, at det kommer til at tage tre til fire år endnu, før hun er helt i mål med bekæmpelsen på hendes grund.

- Jeg tror, det kunne være en rigtig god ide at lovgive omkring den invasive plante, så den kan reguleres.

Hun har selv set folk på Facebook, som fortæller, at de har købt planten med vilje, da de synes, den er pæn. Hun mener altså også, at der er behov for mere information om, hvor aggressiv en plante, det er.

Efterlyser lovgivning

I Assens Kommune melder borgmester Søren Steen Andersen (V) sig ind i koret af dem, som synes det ville være en god ide at lovgive sig ud af problemet med Japansk Pileurt.

- Der er en samfundsmæssig opgave i at holde noget i ave, og der er nogle steder, hvor nogle ting får lov at brede sig for meget til gene for naboer og andre, siger han.

