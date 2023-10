Havmiljøet gisper efter vejret: Ingen torsk tilbage og snart er alle rødspætter væk

- Det er ikke sådan, at jeg står op hver dag og siger til mig selv, at jeg er et dumt svin. Vi er med til at skabe en forandring, så vi kan have en god natur og et stærkt liv på landet, siger han.

Torben Povlsen har fået støtte til at anlægge et flisanlæg, der skal filtrere det drænede markvand for kvælstof.

Ifølge Torben Povlsen har det i enkelte målinger medført en reduktion på op til 80 procent kvælstof.

- Sådan et flisanlæg, siger man, kan fjerne mellem 40 og 60 procent af kvælstoffet, og man regner vel med 40 procent. Men kan man fjerne mere, er det jo fint, siger Torben Povlsen.

Den fynske landboformand er meget inspireret af det arbejde, som lodsejerne rundt om Odense Fjord i øjeblikket er i gang med.

Her sidder der også havbiologer og landmænd med ved bordet.

- Der er de her fem, ti eller tyve procent af vores jorde, der er kilden til langt den største del af problemstillingen, og når de er identificeret, som vi forsøger ved Odense Fjord, skal vi ind med virkemidler som flisanlæg efterafgrøder, minivådområder og så videre, siger han.

Flemming Kjærulf erkender landbrugets rolle som førende forurener, man han peger også på skarv og sæler som en del af problemet.

Skarv og sæler

- Landbrugets udledninger blev halveret i 90'erne, men har stået i stampe de sidste ti år. Men selv om vi fjernede landbrugsproduktionen, kommer der ikke nogen fisk tilbage, før vi løser problemet med skarv og sæler. Landbruget skal fortsat finde på bedre teknologier til at udnytte deres gødning, men der er også problemer med medicinrester fra renseanlæggene, man ikke har styr på. Det samme gælder, når vi kører spildevandsslam på markerne, og der skal også være bedre styr på afvanding fra marker og veje. Et af de store problemer er jo, at dræningen er blevet så effektiv. Et vigtigt skridt kunne være at droppe dyrkningen af lavbundsjorde, siger Flemming Kjærulf.