Havmøller i Lillebælt har vokseværk og kan blive over 200 meter: - Det er jeg sgu ked af

Jack Odgaard har længe haft svært ved at forlige sig med planerne i Lillebælt, og nyheden om de nye højder gør ham ikke venligere stemt.



- Jeg ved bare, at møllerne slet ikke bør stå derude .Det siger jeg ikke kun af hensyn til mig selv, men også fordi mange andre her langs kysten vil blive generet af havmøllerne.

Modstanden er størst på Helnæs, hvor der kun vil være cirka fire kilometer ud til nærmeste havmølle. Møllerne vil også tydeligt kunne ses andre steder langs kyststrækningen i Assens Kommune og ned til Jack Odgaard i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Nye oplysninger

Kommunerne fik for nogle år siden ret til at gøre indsigelse, hvis havmøllerne kommer for tæt på land. Det gælder dog ikke i Lillebælt, fordi projektet hviler på en gammel tilladelse fra 2012.



De senere år har projektmagerne så forsøgt at mildne modstanden ved at love havvindmøller, som "... under ingen omstændigheder ville blive højere end 192,5 meter", som det indtil for nylig fremgik af projektets hjemmeside.



Den garanti gælder ikke længere.



- Det troede vi frem til efteråret 2020, hvor vi desværre måtte erkende, at udviklingen i vindmølleindustrien går så stærk, at den påvirker mulighederne for realisering af projektet, skriver Lillebælt Syd Vindmøllepark på hjemmesiden, som netop er blevet opdateret.