Heartland beskyldes for at svigte sit brand: - Hvis man går op i kvalitet, skal det fremgå i musikprogrammet, mener kritikere

Nærmest et profilskifte

Kristian Karl, der er musikanmelder hos musikmagasinet Soundvenue, har samme opfattelse.

- Det er måske navne, jeg ikke umiddelbart før havde forbundet med Heartland. Jeg havde nok troet, at Heartland ville udfordre lidt mere med deres bookinger og gå knap så meget efter de folkelige navne. Så jeg ser det nærmest som et profilskifte.

- Robbie Williams er virkelig at gå all in på pop, og det er fuldstændig en anden retning, end de tidligere har haft. Man kommer ikke til en Robbie Williams-koncert for at blive udfordret, der kommer du for at høre hans hits, siger Kristian Karl.

Flere navne venter

Ulrik Ørum-Petersen er direktør for Heartland Festival. Han kan ikke forstå kritikken.

- Nej, det kan jeg ikke. Vi har lige afsløret 11 ud af 42 navne. Vi har meget store hovednavne, og de er kommet på plads førend vi plejer, og de har et andet niveau end vi plejer.

- Men vi kommer til at afsløre mange navne for dem, der kan lide at blive udfordret af en anden type musik, siger Ulrik Ørum-Petersen.

Direktøren glæder sig samtidig over, at de store navne har haft betydning for det foreløbige musikprogram.

- Billetsalget er kommet forrygende i gang, og har nået uhørte højder.

Men han afviser, at de første bookinger blot har haft til formål at sælge en masse billetter.

- Der er jo en grænse for, hvor mange vi lukker ind. Heartland må ikke blive for stort, og vi bliver ikke flere end i 2018, hvor der var 20-21.000 gæster. Vi værner om at være en intim festival, og vi skal også have et program til dem med en mere specifik musiksmag, siger Heartlands direktør.

De har lagt en profil

James Titley håber dog fortsat på, at programmet kan blive mere udfordrende og eksperimenterende, men han frygter, at det foreløbige program skaber en anden festival end den, han kender.

- Man skal være meget tydelig i sit brand, og de lægger en profil i det, de kommer ud med først, og det er den stemning, der bliver. Men vi kan da håbe, at der kommer en masse andet.

- Hvis man brander sin festival på, at man går op i kvalitet inden for både mad og talks, så synes jeg også, at man skal afspejle det i musikprogrammet, siger den hidtidige trofaste Heartland-gæst.

James Titley peger blandt andet på nogle af de navne, som den nye festival ”Syd for Solen” i Søndermarken i København har booket.

- Arooj Aftab fra Etiopien, Guiding Star Orchestra, Smag på dig selv og Bon Iver kunne være nogle eksempler på noget af det, jeg savner.

Giver det en chance

Ulrik Ørum-Petersen forsikrer dog kritikerne om, at Heartland fortsat vil imødekomme gæster, der søger overraskelser.

- Vi har allerede nu meget eksperimenterende ting med blandt andet Sevdaliza og Ganger. Vi forsøger at lave alsidigt musikprogram, der både kæler for de kritiske musikforbrugere, men også for det bredere publikum, der samler folk på festivalpladsen, siger han.

Og James Titley har da heller ikke helt afskrevet Heartland endnu.

- Jeg tager med i år og ser, hvordan det er. Men jeg overvejer seriøst at finde en anden festival, som har den stemning, som Heartland havde oprindeligt. Og jeg kender et par stykker, som for første gang i år ikke køber billet til Heartland, siger James Titley.

Heartland 2023 finder sted den 8. – 10. juni på Egeskov Slot, hvor også den tidligere forsanger i bandet Police, Sting, giver koncert.