Hed weekend i vente på Fyn

De høje temperaturer fortsætter ind i weekenden, hvor lørdag kan komme til at byde på helt op imod 30 grader lokalt.

Og hvis man synes, at det er lidt for varmt, så er der ikke megen hjælp at hente i vindpust. Lørdag vil det være meget rolige vinde, der blæser hen over Fyn, primært fra nord, og derfor vil man lokalt kunne se lidt tågebanker fra morgenen af.

Temperaturen bliver varmest fra Odense og syd på, og UV-indexet kravler op på 5,5.

Det er varme temperaturer for årstiden, og de fortsætter lidt endnu. Søndag og mandag ser ud til at blive lige så varme, mens temperaturen tirsdag tager et dyk.