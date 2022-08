Hedebølgen fortsætter: Nu giver tørken problemer flere steder på Fyn

Hedebølgen bare fortsætter og fortsætter, og efter mange dage med op mod 30 graders varme uden nedbør er det nu ved at sætte sine spor mange steder på Fyn.

Kvægavlerne kæmper med at få foderet til at række, og landmændenes afgrøder tørster-

Men også på vandet er der udfordringer - paradoksalt nok med manglende vand.

Tirsdag blev der tage prøveture i den nye kabelpark til vandski og wakeboard ved Arena Assens. Men tørken giver kæmpe problemer forud for åbningen.



- Vi vil så gerne i gang, mens der stadig er lidt sommer. Tørken giver den udfordring, at vandet står lidt lavere, siger Michael Iwersen, der er centerleder ved Arena Assens.

Mere end en måneds tørke begynder nu for alvor at sætte spor rundt omkring på Fyn. Selv om regnen faldt tæt flere steder på Fyn natten til tirsdag, så batter det ikke meget.



Mangler også vand

På Torup Bakkegaard ved Sandager på Østfyn er de også udfordret af tørken. Vandkanonen kører i døgndrift. Ellers visner kålplanterne.

Og planterne er lige nu meget langt fra at kunne klare sig selv, forklarer driftsleder Bjarne Vinther.

- Vi skal have mange dage med regn, før vi virkelig er fyldt op og mættet.

Også for kvægavlerne er det tørre vejr en efterhånden ganske ærgerlig udfordring. Hos Jytte Schaldemose, der er Galloway-kvægavler ved Jersore på Nordfyn, giver det problemer med foderet til dyrene.

Der er simpelthen ikke nok græs til de mange køer, og hun har derfor allerede nu været nødt til at tage hul på vinterforrådet.

- Jeg bruger tre baller hø om ugen til mine dyr. Der er foder, men de skal arbejde hårdt for at finde det, fortæller Jytte Schaldemose.



Godt for kornet

Det er dog ikke så skidt, at det ikke er godt for noget - eller i hvert fald nogen. For de landmænd, der i den seneste tid har høstet, har det enormt tørre vejr været en stor fordel, og den fynske kornhøst ender et godt stykke over middel trods tørken.

- Været har været rigtig godt. Vi har bare kunnet køre fuld knald, siger Daniel Olsen, der er landmand ved Tullebølle på Langeland.

Tilbage ved kabelparken i Assens har de fundet en løsning på vandmanglen. Sammen med Assens Forsyning og Assens Vandværk har de lagt et stor vandslange ind, som pumper vand direkte ind i den kunstige sø.

Dermed kan de være klar til at lave opvisning på søen allerede onsdag, når cykelløbet Danmark Rundt kører enkeltstart i Assens.

Vandskibanen i Assens indvies formelt på fredag.