Heidi undrer sig: Hvornår er det forsvarligt at åbne grænserne igen?

De danske grænser har været lukket siden Statsminister Mette Frederiksen lukkede dem den 14. marts. Men hvornår er det egentlig en god idé at åbne dem igen? Det har Heidi Engager spurgt TV 2/Fyn om.

- Lige nu er grænserne lukket og vi har ikke rigtig hørt noget om, hvornår politikerne åbner op for dem igen. Men jeg har bare tænkt på, om det ikke vil være smart at fortsætte med at holde grænserne lukket, hvis der alligevel kommer en ny omgang corona igen i efteråret, som mange taler om, uddyber hun over telefonen.

En fynbo får svar Vi frygter en ny omgang af Corona i efteråret igen. Hvis det er tilfældet, vil det så betyde, at vi ikke åbner op for vores grænser, til vands, lands og i luften indtil da? Heidi Engager Jensen

Læs også Videodagbog: - Genåbningen giver bestemt anledning til bekymring

For at undersøge Heidis spørgsmål, skal vi først en tur forbi Christiansborg.

Ingen taler om en åbning

En åbning af de danske grænser kræver først og fremmest, at politikerne i Folketinget synes, det er en god idé at begynde at åbne mere op end de har gjort lige nu. Og er det egentlig tilfældet?

Et par opkald til nogle af Folketingsmedlemmerne giver et ret klart billede af, at grænseåbninger slet ikke er på tegnebrættet endnu. Folketingsmedlem fra Radikale Venstre Rasmus Helveg Petersen forklarer, at det er fordi, man lige nu kun er i første fase af åbningen.

- Vi diskuterer jo på basis af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og der har det ikke været aktuelt at snakke om en grænseåbning endnu. Men jeg er overbevist om, at det er noget, vi kommer til at snakke mere om den 10. maj, når vi går ind i anden fase af åbningen.

Læs også Adskilt af grænsen: Ida og kæresten er fanget i hver deres land

Og der er heller ikke en generel stemning blandt politikerne af at tale om grænseåbninger lige nu, hvis man spørger TV 2/Fyns Christiansborg-redaktør Katrine Fuglsang.

- Vi er i en situation lige nu, hvor Tyskland lige har forlænget deres grænselukning og Sverige stadig er i en ret kritisk tilstand. Så selv hvis vi på et tidspunkt beslutter at åbne mere op i Danmark, er det ikke sikkert, vi ville kunne rejse nogle steder hen eller folk omvendt vil have lyst til at rejse ind i landet, forklarer hun som årsagen til, at man endnu ikke taler meget om grænseåbninger på Christiansborg.

Anden fase er vigtig

Hos Statens Serum Institut sidder man og udregner, hvad risikoen for forskellige scenarier kan være i forbindelse med at genåbne samfundet. De nyeste undersøgelser, som Instituttet har foretaget, er for eksempel dem, der ligger til grund for, at Efterskoler og Højskoler ikke må åbne op endnu, men at frisører og fysioterapeuter godt må.

Første fase af genåbningen Første fase af genåbningen omhandlede blandt andet en åbning af daginstitutioner og skoler for børn op til femte klasse. For nylig er det yderligere blevet besluttet, at en række liberale erhverv må åbne igen fra mandag den 20. april.

Men når det kommer til en beregning af risikoen ved at åbne de danske grænser, kan man heller ikke hos Statens Serum Institut sige noget om, hvad konsekvenserne ville være ved at åbne de danske grænser til sommer.

- Indtil videre har der ikke været noget fremme fra politisk hold om at åbne grænserne, så det er ikke noget, SSI kan udtale sig om, skriver Instituttets presseafdeling i en mail.

Læs også Overblik: Frisører og køreundervisning åbner mandag

Selvom ingen politikere endnu har bedt Instituttet om at regne på dette, betyder det ikke, at en genåbning af grænserne er irrelevant at diskutere. Tværtimod bør en åbning ifølge Folketingsmedlem fra Radikale Venstre Rasmus Helveg Petersen ske så snart den kan.

- Det har en stor omkostning økonomisk og på andre vigtige parametre at holde lukket. Så min holdning er, at hvis der kan åbnes, så skal der også åbnes, siger han.

Strategien er dog endnu ikke lagt for, hvordan man vil gøre, når man engang åbner bommene igen.

- Mit bud vil være, at man måske starter med at åbne gradvist op til nogle lande, som er forsvarlige at tage til, når man engang kan åbne op igen, siger Rasmus Helveg Petersen.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag her på Fyn under corona-udbruddet via formularen her, som du også finder via dette link.