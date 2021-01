Heldagsregn skyller vinteren i afløbet

Der venter fynboerne en sjaskvåd onsdag. I løbet af natten er et nyt regnvejr trukket ind over Fyn fra sydvestlig retning, og det betyder, at der vil være meget få chancer for tørvejr.

- Det bliver heldagsregn, og flere steder kan der falde mellem fem og ti millimeter regn. Længst mod vest kan vi måske endda få mellem 10 og 15 millimeter, fortæller TV 2 Vejrets Sara-Maria Mærkedahl.

Til gengæld har regnen for alvor skyllet de vinterlige temperaturer i afløbet.

Stormende kuling

- Vi forventer onsdag morgen, at temperaturen ligger ganske højt. På grund af regnen ligger vi omkring seks-syv grader, hvor det er varmest, siger Sara-Maria Mærkedahl.

Ifølge prognoserne holder temperaturerne sig godt oppe hele dagen, og nogle steder kan man nå helt op på otte graders varme.

I løbet af dagen tiltager vinden. Det er et lille varsel om, at der venter fynboerne en blæsende torsdag med vindsdtød af stormende kuling flere steder i løbet af dagen.