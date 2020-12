Hele Fyn lukker: - Det er lidt af en mavepuster

Det bekymrer restauratører og kulturinstitutioner i de fynske kommuner, at de kan stå over for en delvis nedlukning, som den Odense og Middelfart samt 67 andre kommuner blev underlagt i sidste uge.

Alligevel er der respekt for, at de nye restriktioner kan være en nødvendighed.

Læs også Nye restriktioner: Hele Fyn lukkes ned fra onsdag klokken 16

Fyldte køleskabe

På både restaurant Rudolf Mathis i Kerteminde og Restaurant Lieffroy i Nyborg er der nedtrykt stemning efter nyheden om mulig nedlukning.

- Vi har jo bestilt en frygtelig masse varer hjem til den kommende weekend, hvor vi har fuldt hus både fredag og lørdag. Det drejer sig om en par hundrede gæster, siger Puk Lyskjær Larsen, der er indehaver af Rudolf Mathis.

Det vil få en økonomisk betydning, for vi har bestilt meget hjem, så det vil være lidt af en mavepuster Puk Lyskjær Larsen, indehaver af Rudolf Mathis

- Vi har pænt med gæster, så det vil selvfølgelig ikke være nogen kæmpe fordel for os, men vi respekterer, hvad det der bliver sagt, siger indehaver af Restaurant Lieffroy, Patrick Lieffroy.

Begge indehavere er ærgerlige over, at de måske ser inde i en runde to af lukning.

- Jeg vil gerne vide det så hurtigt som muligt, så det ikke kommer i så dårlig varsel som sidst. I foråret kostede det os rigtig mange penge i råvarer. Men vi vil jo ikke bidrage til smitten, så vi respekterer det selvfølgelig, siger Patrick Lieffroy.

Disse restriktioner gælder lige nu i de 69 kommuner: Skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem.

Elever og studerende på ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser hjemsendes.

Restauranter, caféer, barer og andre serveringssteder lukkes, men takeaway vil fortsat være tilladt.

Idræts- og foreningsliv, heriblandt fitness-centre, lukkes ned. Professionel idræt er undtaget

Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørs arealer.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også "kraftigt" til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.

Zoologisk have og forlystelsesparker skal lukke alle indendørsområder.

- Jeg håber virkelig ikke, det kommer til at ske igen, men vi kan jo ikke gøre noget. Det vil få en økonomisk betydning, for vi har bestilt meget hjem, så det vil være lidt af en mavepuster, siger Puk Lyskjær Larsen.

- Folk tør ikke gå ud

I Assens tror Alice Kühnel, der er caféleder på Kulturhuset Tobaksgården, ikke, at en delvis nedlukning får de store kosekvenser for dem - det har pandemien allerede sørget for.

Vi ved jo ikke hvor lang tid, vi skal igennem det her igen. Lige nu ser det ikke så godt ud Torben Nielsen, indehaver af Under Uret

- Jeg er næsten ked af at sige det, men i virkeligheden kommer det ikke til at påvirke os meget. Vi har intet at lave, for folk tør ikke gå ud, fortæller hun.

De har to koncerter tilbage i 2020. Én, der næsten er udsolgt og én, der næsten ikke har solgt billetter.

- Jeg tror, at det er det mest fornuftige. Smittetallet er højt, og vi er nødt til at passe på hinanden. Selvfølgleig er det ærgerligt, at vi skal lukke ned, men hvis folk alligevel ikke tør, så kan vi lige så godt lukke ned, fastslår Alice Kühnel.

Læs også Nye testcentre på Fyn kan teste op mod 10.000 om dagen

Også hos biografen Heliosteatret er der tillid til sundhedsmyndighederne.

- Jeg tænker, at det er dét, der må ske. Vi har tillid til, at sundhedsmyndighederne gør, hvad der skal til, for at vi kommer gennem det her. Vores biograf er veldrevet med en solid økonomi, så vi skal nok klare den, siger Lars Kensmark, der er formand i Heliosteatret.

Gang i hjælpepakkerne

Også i Svendborg på caféen Under Uret er der forståelse for, at der kan blive tale om en nedlukning.

Vi havde faktisk en plan B klar til, at det her ville ske Grethe Ørgaard, indehaver af Café Onkel

- Det var meningen, at det var den her måned, vi skulle tjene til alle de dårlige måneder, men i forhold til alle de smittede, så må vi også bare se i øjnene, at der ikke er noget at gøre ved det, siger indehaver af Under Uret Torben Nielsen.

Selvom han er træt af det som forretningsdrivende mener han, at det er den pris, man må betale med smittetilstanden.

Læs også Caféejer med udsigt til nedlukning: - For helvede, det er uretfærdigt

- Jeg må sende de ansatte hjem, og så skal vi have gang i hjælpepakkerne igen, så vi kan få dækket alle de omkostninger, vi har. Vi ved jo ikke hvor lang tid, vi skal igennem det her igen. Lige nu ser det ikke så godt ud, understreger Torben Nielsen.

Sadler om

Der er allerede lagt en plan på Café Onkel i Bogense.

- Vi sadler lynhurtigt om, og så kører vi take-away. Det får vi hurtigt sat i værk. Vi havde faktisk en plan B klar til, at det her ville ske, siger indehaver af Café Onkel, Grethe Ørgaard.

Det får dog konsekvenser for caféen, der må sende en del personale hjem, hvis de står over for en delvis nedlukning.

Læs også Højeste antal indlagte siden foråret: - Vi holder nøje øje med situationen

- Som menneske er det lidt en lettelse, at der bliver handlet på det her problem. Men som erhvervsdrivende er det her megaøv, siger hun.