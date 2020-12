Nye restriktioner: Hele Fyn lukkes ned fra onsdag klokken 16

Flere fynske borgmestre var tirsdag eftermiddag indkaldt til videomøde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om corona-situationen i Danmark. TV 2 erfarer, at den delvise nedlukning udvides til hele landet.

Mai Mercado fra Konservative bekræfter lukningen over for TV 2 Fyn:

- Restriktioner udrulles til alle landets kommuner, siger gruppeformanden for Konservative til TV 2 Fyn.

Venstre-borgmestrene Søren Steen Andersen, Kenneth Muhs og Morten Andersen, der er borgmestre i henholdsvis Assens, Nyborg og på Nordfyn, skal deltage i mødet klokken 14. De ved dog ikke præcist, hvad mødet handler om - andet end at det handler om den nuværende corona-situation.

- Vi går ud fra, at vi får en national opdatering på, hvad der skal ske de kommende dage og uger, siger Kenneth Muhs til TV 2 Fyn.

Disse restriktioner rammer nu hele Fyn: Skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem.

Elever og studerende på ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser hjemsendes.

Restauranter, caféer, barer og andre serveringssteder lukkes, men takeaway vil fortsat være tilladt.

Idræts- og foreningsliv, heriblandt fitness-centre, lukkes ned. Professionel idræt er undtaget

Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørs arealer.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også "kraftigt" til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.

Zoologisk haver og forlystelsesparker skal lukke alle indendørsområder.

- Det er et møde uden dagsorden, men tidligere har et sådan møde indikeret, at nye restriktioner kan være på vej, siger TV 2s politiske analytiker, Hans Redder.

Langelands borgmester: Vi retter ind efter ministeriet

Også Hans Stavnsager (S), der er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, og Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), er indkaldt til mødet.

- Jeg er helt med på, at vi er nødt til at gribe ind, så det ikke løber os af hænde, siger Tonni Hansen til TV 2 Fyn.

- Vi vil omgående gøre det, som ministeriet finder er nødvendigt og rette ind efter det, fastslår Langelands borgmester.

Odense og Middelfart er allerede underlagt de nye restriktioner, der trådte i kraft i sidste uge, hvor samfundet blev delvist lukket ned. Borgmestrene i disse kommuner er derfor ikke indkaldt.

Lav smitte på Ærø: Vi retter også ind

Otte ud af ti fynske kommuner holder dog fortsat eksempelvis skoler og restauranter åbne.

På Ærø er der lige nu ingen smittede, og der har kun været 16 coronatilfælde under hele pandemien. Ærø er dog også klar til at indføre yderligere restriktioner.

- Vi retter os selvfølgelig efter de restriktioner, der måtte komme, siger Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), der også deltager i mødet.

- Hvis det ender med en yderligere nedlukning, har jeg fuld tillid til, at vore sundhedsmyndigheder træffer den bedste beslutning, og den følger vi naturligvis, tilføjer Kasper Ejsing Olesen, der er borgmester i Kerteminde Kommune, og som også er indkaldt til møde.

Sundhedsordførere også indkaldt

Folketingets coronafølgegruppe, som består af partiernes sundhedsordførere, er også kaldt til orientering i Sundhedsministeriet, skriver TV 2.

Mødet kommer samme dag, som flere eksperter har været ude med anbefalinger om yderligere coronarestriktioner frem mod jul.

Med ni dage til juleaften opfordrer de til, at rejser på tværs af landet aflyses som følge af de stigende smittetal for coronavirus - særligt i hovedstaden.

Virolog: Del Danmark ved Storebælt

Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, mener, at regeringen bør indføre retningslinjer, der forhindrer især københavnerne i at rejse ud af hovedstadsområdet.

- Den simpleste løsning ville være, hvis Danmark blev delt ved Storebælt. Region Sjælland er også relativt hårdt ramt. En anden mulighed ville være at sige, at man kun må befinde sig 50 eller måske 100 kilometer fra sin bopæl, siger han til TV 2.

Mødet med de fynske borgmestre var i første omgang sat til klokken 13, men det er senere blevet skubbet til klokken 14.