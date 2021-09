Helikopter sendt for at hente alvorligt tilskadekommen bilist: Storebæltsbroen lukket i retning mod Fyn efter uheld

Politiet arbejder i øjeblikket på Storebæltsbroen, efter to biler har været involveret i et uheld. Derfor er der lukket for al biltrafik i retning mod Fyn på broen.

Uheldet skete 21.38, hvor en bil er kørt op i en anden bil. Det skete midt mellem pylonerne på højbroen.

- Det er ikke fuldstændig klarlagt, hvordan det er sket. Men det er vurderet, at det er så alvorligt, at vi har sendt en helikopter til landingspladsen på Sprogø for at afhente den tilskadekomne, siger Ole Hald, der er vagtchef ved Sydsjælland og Lolland Falsters Politi.