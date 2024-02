Helt unikt: Denne patrulje har sygeplejerske ombord og har ikke travlt

- Det giver rigtig god mening, at vi tager med, for man ved sjældent hvad man kommer ud til. Det er mere skånsomt for borgeren, at vi kan foretage en vurdering på stedet, i stedet for at borgeren skal ind på sygehuset og gentage sig selv for at blive vurderet, forklarer hun.

Højt serviceniveau

Det fælles udrykningsteam - eller FUT-patruljen i daglig tale - er et forsøg på at yde en bedre service til de borgere, som har det psykisk svært eller blot har ondt i livet.

- Vi kører i en minibus uden politimarkeringer. Den er ikke så intimiderende, og så bruger vi den ofte, hvis vi træffer folk på gaden. Det er mere trygt inde i sådan en bus, og så får vi også lidt luft. Bussen bruger vi også til at køre folk på psykiatrisk skadestue, for det giver tryghed, at det er de samme personer, der følger dem hele vejen, fortæller Thomas.

Hos Fyns Politi er FUT-patruljen ikke længere en forsøgsordning, men derimod en fast patrulje, som betjente fra Fyns Politi kan byde ind på i vagtplanen på lige fod med andre patruljetyper.

Ved Fyns Politi er der omtrent 30 betjente og 15 sygeplejersker, som kører patruljen fra tid til anden.