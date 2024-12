Helt vild stigning: Rotterne vælter op af kloakerne

Fra en fynbo til en anden

Lars Aagaard overtog Klima- og energiministeriet efter en anden fynbo. I december 2022 blev Dan Jørgensens navneskilt pillet ned, mens Lars Aagaards kom op.

- Moderaternes opgave er at få Danmark ledet fra midten. Gerne med sådan et fornuftigt borgerligt udgangspunkt, siger Lars Aagaard.

Da TV 2 Fyn møder den kommende folketingskandidat ved barndomshjemmet i Næsby, bliver vi inviteret med ind i huset, af den nuværende ejer. Da hun får at vide, at det er en kommende fynsk folketingskandidat, der er på besøg, vil hun gerne have, at han arbejder for at gøre det gratis at køre over Storebæltsbroen.

Som en rigtig politiker, lover Lars Aagaard ingenting, men siger…

- Ja, men det vil jeg tage med.

Leverpostejkongen

Efter besøget i barndomshjemmet går turen til Lars Aagaards første arbejdsplads. En SPAR-butik. Her bestod fritidsjobbet i gymnasietiden med at arbejde i delikatessen. Især husker han jobbet med at lave leverpostej.

- Jeg startede som flaskedreng, og op igennem gymnasiet arbejdede jeg her. Jeg var leverpostejskongen, og har stået her og lavet leverpostej til hele lokalområdet, forklarer Lars Aagaard.

Nu er leverpostejen skiftet ud med politik og en ambition om at komme i Folketinget ved næste valg. Kampen kommer til at stå mellem ministeren og Rosa Eriksen, som er partiet nuværende fynske folketingsmedlem.

Ved du hvornår valget kommer?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, at der går noget tid. Men nu er det om at gøre sig klar, og det arbejde begynder i dag, siger den nyslåede folketingskandidat med et grin.