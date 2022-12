Hemmelig liste: 4.100 konkurs-direktører har handlet groft uforsvarligt, men du må ikke vide, hvem de er

Konkursrådet under Justitsministeriet havde således ventet, at mellem 150 og 250 personer ville blive idømt konkurskarantæne om året. Allerede ved udgangen af 2016 stod der dog 1.000 personer i registret. Et års tid efter var antallet fordoblet til omkring 2.000 konkursdirektører. Og i dag er antallet altså igen fordoblet til det hidtil højeste niveau med over 4.100 personer, der lige nu er i karantæne, fordi de har handlet groft uforsvarligt.

Ifølge Jeppe Rosenmejer og SMVdanmark er det ikke nødvendigvis alle 4100 personer, der fortjener at få deres navn på en liste, der er offentlig.

- Man kan diskutere, om der bliver givet for mange konkurskarantæner, hvor folk, der mest af alt har mistet overblikket før en konkurs, bliver straffet med karantæne. Men i forhold til egentlige konkursryttere, mener vi, at der bør være offentlighed, så andre virksomheder i hvert fald har en mulighed for at beskytte sig selv mod de personer, siger Jeppe Rosenmejer.

SMVdanmark foreslår mere konkret, at man indfører en skærpet kategori i reglerne om konkurskarantæne, der i dag bliver givet til alle, som ifølge en dommer ved skifteretten har begået det, der bliver betegnet som ”groft uforsvarlig forretningsførelse”.

- Nettet glemmer aldrig, så vi mener ikke, at folk der har glemt nogle bilag, skal stå på sådan en liste. På den anden side har vi intet behov for at holde hånden over konkursryttere. Dem vil vi meget gerne have, at andre virksomheder kan blive advaret imod igennem en offentlig liste, siger Jeppe Rosenmejer, der peger på, at en dommer kunne vurdere, hvad der var ”særdeles groft uforsvarligt”, når kuratorerne fører sagerne om konkurskarantæne i skifteretterne.