Hendes problem er, at ingen unge kender hendes arbejdsplads

- Læser I avis, spørger hun de unge studerende på Odense Katedralskole.

- Nej, svarer de i kor fra sofaen, hvor de ligger på langs, til Marchen Neel Gjertsen, som er Jyllands-Postens nyudnævnte chefredaktør.

Hun er opvokset i Odense og er student fra Odense Katedralskole i 2004.

Hun kommer fra forstaden Højby, men rykkede senere ind til midtbyen i Fredensgade tæt på Enhedslistens lokalafdeling, som i hendes liv får en betydning for hende.

Den 8. januar 2024 blev det offentliggjort, at Marchen Neel Gjertsen er den nye chefredaktør for Jyllands-Posten. Opgaven er simpel, hun skal sikre fremtidens brugere af mediet.

- Jyllands-Posten skal genrejses, siger hun - kort og præcist.

Glødende engageret gymnasieelev

Det er næsten 20 år siden, hun blev student fra Odense Katedralskole. På gangene, der ikke har ændret udseende siden 2004, hvor Marchen Neel Gjertsen fik sin hue på, hænger billeder af alle årganges studenter.

- Jeg gik i A-klassen, men jeg er ikke på billedet. Jeg må jo åbenbart have lavet noget andet vigtigt den dag, siger hun.

- Jeg var glødende engageret i især gymnasieeleverne sag, og der fandt jeg ligesom et fællesskab i Enhedslisten og i Socialistisk Ungdomsfront. Jeg mener nok noget andet om de fleste emner i dag, men jeg synes stadig, at det var meget uddannende for mig at være med dengang, siger hun.

- Men hvis nutids-Marchen skulle give fortids-Marchen et godt råd, ville jeg nok sige, at verden ikke er så sort-hvid, som den sommetider kan se ud, når man er gymnasieelev.