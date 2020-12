Her åbner de nye testcentre på Fyn

Ifølge TV 2 vil Ryslinge, Aarup og Odense være de steder på Fyn, hvor Falck etablerer testcentre, hvor det er muligt at få foretaget en gratis lyntest med svar efter 15 minutter.

Falcks pressetjeneste vil dog mandag aften ikke bekræfte oplysningerne overfor TV 2 Fyn, ligesom der endnu ikke er sat adresser på placeringerne. De lokale aftaler er endnu ikke helt på plads, meddeler Falck.

Men ifølge TV 2 Fyns oplysninger vil testcenteret i Odense blive åbnet i Odense Congres Center. Centret vil åbne torsdag og have åbent 24 timer i døgnet.

I alt ventes der landet over at blive åbnet 33 nye testcentre, og ifølge TV2 vil de åbne inden for de næste to-tre dage.

Man møder bare op

De nye hurtigtest, som Falck skal levere, er såkaldte antigentest, og de er mindre sikre end de PCR-test, som benyttes i de mange testtelte landet over.

Ifølge Sundhedsstyrelsen giver lyntest kun det korrekte svar i 50 procent af tilfældene, mens PCR-test har en pålidelighed på 98 procent.

For at få en lyntest er det ikke nødvendigt, at bestille tid. Man møder bare op.

De nye testcentre åbner efter regeringen og regionerne fredag indgik en aftale med Falck om 50.000 daglige hurtigtest for covid-19.

I den forbindelse oplyste Falck, at de vil åbne yderligere testcentre landet over, således at der maksimalt er en times kørsel uanset, hvor i landet man befinder sig.

