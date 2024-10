På Fyn går det fint: -Airbnb-konceptet brager afsted

Han er fortaler for, at man regulerer mere i forhold til, at folk ikke skal profitere mere på det, end hvad der oprindeligt var tanken med Airbnb, men han mener ikke, at private udlejere, der ikke tjener mere end beløbsgrænsen på 50.000 kroner, bør beskattes hårdere.



- Jeg synes, det ligger på et rimeligt niveau, som det er nu. Jeg kan godt se, at der burde reguleres mere, så vi sikrer, at lejligheder og ejendomme i bymidter ikke bliver centreret omkring at være Airbnb-lejemål. Men jeg tror ikke på, at det er sådan nogle som os, der omsætter for et sted mellem 30.000 og 40.000 om året, der skal rammes af det, siger han.

Når dataen er på plads, har Destination Fyn ikke en finger at sætte på Airbnb-udviklingen.

- Jeg er som destinationsmand meget glad for, at vi på Fyn og øerne har et meget bredt udbud. Vi arbejder på at gøre den samlede kage større og tilbyde det fynske turismeprodukt bredt internationalt.