Her dropper Netto salg af bake-off i butikker

Har du hang til kager, pizzasnegle og pølsehorn fra Netto, så er der dårlige nyheder, hvis du handler i Netto-butikkerne på Havnegade i Odense og Vestergade i Svendborg.

De to fynske Netto-butikker er blandt de 11 på landsplan, der lukker helt ned for salget af bake-off, fordi Netto ikke har den "rigtige model" til konceptet, oplyser virksomheden til DetailWatch.

Til mediet oplyser Salgsdirektør i Netto, Asbjørn Hagedorn, at der arbejdes på at findes en løsning, så de handlende i de to butikker kan få friskbagt brød igen.