Her er årets mest læste artikler

Øko-æggekaos, voldsom togulykke og en hemmelighed, som millioner af mennesker har kørt henover i årevis. 2019 har budt på nyheder i alle kategorier.

Herunder får du de ti mest læste historier på tv2fyn.dk fra 2019.

Han slår mig i hovedet, og jeg får et flip og tænker: Nu stopper han. Fra den syvendemest læst artikel om en modig kvinde, der stoppede en Faktarøver

Nummer 10: Æggekaos i Dalum

Den tiendemest læste artikel er på få dage fløjet med raketfart ind på listen. En købmand fra Dalum valgte i december at stille 400 bakker økologiske æg ud på parkeringspladsen til fri afhentning. Det skabte kaos i Dalum, da flere hundrede bilister forsøgte at få fingrene i en gratis bakke øko-æg.

Læs hele historien her.

Købmand Hans-Jørgen Juhls opslag på Facebook, som fik så megen opmærksomhed, at han valgte at slette det igen. Foto: Hans-Jørgen Juhl

Nummer 9: Ung mand dræbt på Svendborgbanen

En 23-årig mand blev i august dræbt, da han blev ramt af et tog på Svendborgbanen.

Nummer 8: Svindler “lånte” cykel til 60.000 kroner og forsvandt

I januar "lånte" en ung mand en cykel til 60.000 kroner fra Design Cykler. Manden kom bare aldrig tilbage med den dyre cykel. Cykelforhandleren mente, at der var tale om den samme fynske svindler, der havde "lånt" dyre biler i Middelfart året forinden.

Læs historien

Cyklen kostede 60.000 kroner. Foto: Arkiv/Design Cykler

Nummer 7: 18-årig løb efter røver: - Han slog mig i hovedet, og så fik jeg et flip

Den syvendemest læste artikel i 2019 er en ægte heltehistorie. En røver løb med pengekassen i Fakta, men 18-årige Fatma Al Ali indhentede ham.

- Jeg siger til ham, at han skal give kassen tilbage. Han vælger at lade være, fortæller Fatma Al Ali i artiklen.

- Han slår mig i hovedet, og jeg får et flip og tænker: Nu stopper han. Jeg tager fat i ham og lægger ham ned, og så tager jeg kassen ud af hænderne på ham.

01:27 Fatma Al Ali fortæller her om mødet med Fakta-røveren. Video: Thomas Larsen-Bjerre Luk video

Læs mere her om Fatma, der stoppede en Faktarøver og blev belønnet af Fyns Politi.

Nummer 6: Lillebæltsbroen holder på en af Danmarks bedst bevarede hemmeligheder

Under Den Ny Lillebæltsbro gemmer sig en hemmelighed, som millioner af danskere har kørt hen over igennem mange år. For inde i en betonklods ligger der nemlig et lille museum, som aldrig har åbent for offentligheden.

Du kan få et smugkig fra museet i videoen herunder - og ellers kan du læse og se meget mere til den historie her.

00:19 Peter Holt viser rundt på ankermuseet. Video: Reza Sahrai Luk video

Nummer 5: Danmarks billigste hus ligger på Fyn

I november kunne man købe et lille stråtækt hus til bare 75.000 kroner. Huset lå på Fyn. Og den historie var der ret mange, der lige skulle tjekke ud. Faktisk blev artiklen den femtemest læste i år.

Hvor meget hus kan man egentlig få for 75.000 kroner? På Fyn kan du købe Danmarks billigste hus. Fem værelser på en 1.000 kvadratmeter stor grund. Foto: Boliga Selvsalg.dk

Du kan også se her, hvad der så skete med huset

Nummer 4: To personer dræbt i trafikulykke

I september mistede en 84-årig mand og en 80-årig kvinde fra Østfyn livet, da deres bil kørte frontalt sammen med en modkørende personbil på Odensevej nord for Faaborg. En 44-årig mand blev senere anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab. Ifølge Fyns Politi havde den 44-årige formentlig fået en mindre hjerneblødning i forbindelse med ulykken.

Læs mere her.

Nummer 3: Træt af oversvømmelse: Lars har løftet sit eget sommerhus fri af vandet

I januar blev store dele af Fyn ramt af stormflod, og det betød, at flere huse blev oversvømmet og ødelagt af vandskader. Én af dem, der har prøvet at stå i vand til knæene, er Lars Pape fra Vestfyn. Men så fik han en god ide for at forhindre flere vandskader og bøvl med forsikringen.

Han fik klimasikret sit sommerhus - simpelthen ved at hæve det.

00:25 Lars Pape fortæller her, hvordan han har hævet sit sommerhus. Video: Mikkel Skov Svendsen Luk video

Læs hele historien her.

Nummer 2: Flere dræbte i togulykke på Storebæltsbroen

2. januar skete en af Danmarkshistoriens værste togulykker på Storebæltsbroen. Et lyntog med 131 passagerer var på vej mod København, da en trailer fra et forbipasserende godstog væltede eller blæste lige ind i lyntoget.

TV 2/Fyn var det første medie, der kunne fortælle, at der var tale om dræbte i ulykken og ikke kun tilskadekomne, som de første meldinger lød på fra politiet. Artiklen er den andenmest læste historie i 2019, og her var seks personer i første omgang bekræftet omkommet i forbindelse med ulykken. Antallet steg senere til otte omkomne i alt.

Otte personer blev dræbt i togulykken, mens 16 kom til skade. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Du kan læse artiklen her - og du kan læse alt om togulykken på Storebæltsbroen her i vores tema om ulykken.

Nummer 1: Lig fundet i Odense Å

I oktober forsvandt den 19-årige Mark Corneliussen efter en bytur i Odense en fredag aften. I flere dage ledte politiet og frivillige efter ham. Først fem dage senere fandt dykkere liget af den 19-årige nyborgenser i Odense Å. Mark Corneliussens mor valgte senere at stå frem for at opfordre unge mænd til at passe bedre på hinanden i nattelivet.

Læs artiklen her.