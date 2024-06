Her er beskæftigelsen gået den gale vej på Fyn

Det går egentlig godt med beskæftigelsen herhjemme. Men der er dog steder, hvor det er gået tilbage i stedet for frem - også på Fyn.

For mens der i fire ud af ti fynske kommuner ses positive tal for beskæftigelsen, så er seks af de fynske kommuner, ifølge tal fra Danmarks Statistik, gået tilbage siden 2022. Det gælder blandt andet i Assens Kommune. Det bekymrer dog ikke borgmester Søren Steen Andersen, som TV 2 News har talt med mandag morgen.

- Vi har godt styr på det, og jeg ved at vores virksomheder arbejder for at få folk ind på arbejdsmarkedet. Vi har trods alt en lav ledighed her i kommunen, siger Søren Steen Andersen.

Du kan se de øvrige fynske kommuner herunder.