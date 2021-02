Her er de længst fremme med vaccination på Fyn

Fem procent af borgerne i Svendborg Kommune er ifølge TV 2 påbegyndt vaccinering mod covid-19.

Det svarer til 2.917 personer. 1.537 personer har fået stik nummer to og er således færdigvaccinerede.

Ifølge TV 2 er Svendborg dermed den af de ti fynske kommuner, som er længst fremme med vaccineringen.

Nyborg Kommune er det sted på Fyn, hvor andelen af vaccinerede borgere i kommunen er lavest.

Her er 795 personer vaccineret. Det svarer til to procent af kommunens borgere. 193 personer er færdigvaccineret i Nyborg Kommune.

TV 2 har opgjort tallene klokken 04.30 tirsdag morgen, og her kan man også læse, at der er givet 282.894 doser fordelt ud over hele landet. Det er inklusive 93.746 danskere, der har fået anden dose.

De ti fynske kommuner (antal vaccinationer - procent af borgere)

Assens: 1.107 - 3 pct.

Faaborg-Midtfyn: 1.446 - 3 pct.

Kerteminde: 682 - 3 pct.

Langeland: 458 - 4 pct

Middelfart: 1.585 - 4 pct.

Nordfyn: 767 - 3 pct.

Nyborg: 795 - 2 pct

Odense: 6.499 - 3 pct.

Svendborg: 2.017 - 5 pct.

Ærø : 231 - 4 pct.

