Her er de ti nominerede til Årets Sportsnavn på Fyn

Fyn har været stærkt repræsenteret i sportsverdenen i 2023. Både i Danmark og i udlandet.

Nu er der blevet udvalgt ti præstationer, som især har sat Fyn på verdenskortet i det forgangne år, og de ti præstationer er nomineret til titlen Årets Sportsnavn på Fyn 2023.

Prisen er blevet uddelt siden 1950, hvor fodboldspilleren Holger Nielsen vandt som den første.



Indtil kåringen af Årets Sportsnavn år 2000 var det Fyens Stiftstidende, der uddelte prisen. Siden har TV 2 Fyn været med i komiteen, som i nu mange år har bestået af medlemmer fra Fyens Stiftstidende, TV 2 Fyn og Fynske Idrætsforbund.



For at give muligheden for at vinde til flere fynske sportsfolk besluttede komitéen i forbindelse med kåringen af sejleren Dorte O. Jensen for tredje gang i 1999, at en individuel sportsudøver kun kan blive Årets Sportsnavn på Fyn tre gange.

Udover Dorte O. Jensen er også speedwaykøreren Nicki Pedersen og Viktor Axelsen blevet kåret tre gange.

Udover prisen som Årets Sportsnavn uddeles en række priser, som du kan læse mere om på Sportslørdags hjemmeside.

Sportslørdag 2024 afvikles lørdag den 20. januar i Odense Idrætspark.

Thea Blomsterberg

Den 21-årige svømmer Thea Blomsterberg gjorde sig for alvor bemærket på den internationale scene i 2023, hvor hun både vandt en sølvmedalje i 200 meter brystsvømning til Kortbane-EM og tog en femteplads i samme disciplin ved Langbane-VM. I dagligdagen svømmer Thea Blomsterberg for Swim Team Odense.