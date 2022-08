Her er der risiko for skybrud lørdag

Fredag bød på blandet vejr for fynboerne, men de fleste kunne nyde godt af perioder med solskin og lune temperaturer.

Ifølge meteorolog ved TV 2 Vejret Andreas Nyholm er lørdagens vejrudsigt dog noget mere usikker, og prognoserne viser flere forskellige situationer.

Særligt i de østlige egne omkring Storebælt skal man være opmærksom på vejret. Her er der nemlig varslet risiko for skybrud indtil klokken 18.

For at et regnskyl kan kategoriseres som skybrud, skal der falde mindst 15 millimeter nedbør på 30 minutter.