Hvis du har planer om at nyde det varme sommervejr ved en af de mange fynske strande, kan det være en god ide at værne dig imod fjæsingen, der i øjeblikket trækker længere og længere ind mod kysten.

Det fortæller Ditte Bølle Jespersen, der er biolog og naturvejleder ved Fjord&Bælt.

For det kan være ualmindeligt vanskeligt at se, hvor den piggede fisk gemmer sig, og derfor er biologens råd at benytte badesko, når man skal have en dukkert.