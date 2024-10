Her er det dyrest at køre uden billet - og så mange er fældet

Her er Fyns højeste kontrolafgift

Letbanen og busserne har dog ikke den højeste kontrolafgift.

Bliver du fanget uden billet på Svendborgbanen, koster det 1.100 kroner for voksne og 550 kroner for børn.

Go Collective, der står for togdriften mellem Svendborg og Odense, forsvarer den høje afgift med, at der gælder et selvbetjeningsprincip i Danmark, hvor passagerene selv er ansvarlige for at sikre sig gyldig billet, inden de stiger om bord på toget.

Tager du regionaltog, intercitytog eller lyntog hen over Fyn, er kontrolafgiften hos DSB omvendt kun 750 kroner og 375 kroner for børn.