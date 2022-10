Her er energiekspertens bedste svar på fynske spørgsmål

Energieksperten fik sendt brugbare svar og råd afsted til fynboerne.

Mandag aften var Henrik Bisp, der er fagekspert inden for energi- og boligeftersyn hos Videnscentret Bolius, klar på tasterne hos TV 2 Fyn for at svare på fynboernes spørgsmål om, hvordan man bedst sparer på energien og pengene i hjemmet.

Energikrisen har ramt mange fynboer. Selvom flere er blevet bedre til at slukke lyset og endnu ikke har tændt for varmepumpen, kan det alligevel føles, som om pengene fosser ud.



Er det bedst at holde en ens temperatur i hele huset, og hvad koster det at bruge en Playstation 5 i timen? Sådan lød nogle af de mange spørgsmål fra fynboerne i livebloggen.

Kan det betale sig?

Herunder kan du læse nogle af svarene på fynboernes spørgsmål:

Kan det betale sig, at ens børn streamer tegnefilm på iPad’en i stedet for på tv'et?



- Der vil være en lille besparelse ved at streame på tablet i stedet for TV, da ens TV nok vil bruge lidt mere strøm - under forudsætning at det er et nyere TV med et lavt energiforbrug. Et ældre TV kan godt være en energisluger. Selve streamingen vil stort set være den samme, skriver Henrik Bisp.



Er det bedst at holde en ens temperatur i hele huset? Jeg synes det er lidt uklart i forhold til risiko for skimmelsvamp.



- Så længe du holder en temperatur på minimum 18 grader, og du udlufter din bolig dagligt flere gange, helst tre, skal du nok undgå skimmelsvamp. Du skal desuden holde en ensartet temperatur, ikke mere end fem graders forskel, da det vil kunne skabe gener med træk.

Jeg kan ikke se den specifikke afregning på mit elforbrug, når jeg bruger strøm i en billig periode. Bliver vi forbrugere ikke afregnet efter gennemsnitsprisen?



- Kontakt dit elselskab og hør hvilken aftale, du har. På den måde kan du blive klogere på, om du betaler en fastpris eller en variabel. Har du fastpris, og bruger strøm, når den er billigst vil det gavne elnettet, at du bruger strøm uden for spidsbelastningerne, men prisen vil være den samme. Der kan dog måske være penge at spare, hvis du skifter til en variabel aftale, skriver Henrik Bisp.

