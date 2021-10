Her er ekspertens fem vigtigste råd til en forhandling

Et andet punkt, der kan styrke ens forudsætninger for en god forhandling, er at være nysgerrig på den, man sidder over for.

- Når man går ind i en forhandling ved man typisk, hvad man gerne selv vil have, men en vigtig del i at opnå en aftale er at få modparten til at sige ja og ikke sige nej. Det gør man altså lettest ved også at prøve at forstå dem, siger han.

Råd 3: Mål, smertegrænse og Plan B