Her er episoderne, der gav fynske folkeskoler påbud

Det handler om dødstrusler, voldstrusler, slag og spark. Om stole, gafler og termokander, der bliver kastet gennem klasselokalet. Og det handler om sakse og et smadret spejl, som bliver brugt som våben.

Alt det står i de påbud fra Arbejdstilsynet, som 14 fynske folkeskoler de seneste tre år har fået, og som giver et indblik i en hverdag med fysisk og psykisk vold på skemaet.

Det er Fagbladet Folkeskolen, som sammen med Gravercenteret, har gennemgået de påbud, der er givet til landets folkeskoler, og 14 af dem er altså fra Fyn.

Trusler på livet

”Jeg slår dig ihjel” er en sætning, flere ansatte på flere af skolerne ofte hører. Blandt andet på Østre Skole i Middelfart, hvor elever helt nede i indskolingen ifølge Arbejdstilsynets påbud kan finde på at fremføre dødstruslen. Her står også, at ansatte dagligt bliver udsat for fysisk vold fra elever i indskolingen, der er børn til og med 3. klasse.

Andre voldsomme trusler kan man læse i Arbejdstilsynets påbud fra Hjalleseskolen i Odense. Her kan de ansatte næsten dagligt høre nogle elever komme med trusler som ”du skal dø”, ”jeg hugger hovedet af dig” og ”jeg vil stikke dig med en kniv”.

”Ofte er disse kombineret med en løftet knyttet næve, der truer de ansatte”, står der i påbuddet.

Og på Holluf Pile Skole i Odense har ansatte fortalt Arbejdstilsynet, at udover slag og spark kan elever finde på at kaste med gafler, knive, stole, termokander.

”Særligt en elev er meget god til at ramme,” står der i påbuddet.

På skolen var der i 2022 også en episode, hvor en ansat fik 15-20 spark og slag, mens eleven ville tage et våben med i skole for at slå den ansatte ihjel.

Saks og smadret spejl

I rækken af rapporter fra Arbejdstilsynet er der også beskrevet flere voldsomme episoder.

På Nordfynsskolen i Otterup begyndte en elev en dag i 2023 at pakke sine ting, inden skoledagen var forbi.

"Den ansatte bad eleven sætte sig, indtil eleven var klar igen. Da den ansatte var placeret mellem elev og elevens telefon, gik elev over til en reol og hentede en saks, som elev truede den ansatte med ved at løfte armen med saksen og sige "Giv mig min telefon". Elev stak herefter den ansatte med saksen," står der i påbuddet.

Også på Heldagsskolen i Faaborg har man oplevet noget lignende. I 2021 var det dog ikke en saks, men et stykke fra et smadret spejl, som blev brugt som våben.

Ifølge Arbejdstilsynets påbud kom en vikar ind i klassen med en sminkekasse. Ved et uheld blev spejlet i det smadret, og mens de ansatte var i gang med at rydde op, tog en elev et stykke af spejlet på cirka 4 centimeter gange 10 centimeter.

Eleven gik ind i en anden klasse og hoppede herefter op på ryggen af en mandlig ansat, som opfattede det, som om eleven forsøgte at stikke spejlet i ryggen på ham. Den ansatte fulgte eleven tilbage til vikaren, hvor konflikten eskalerede.

”Eleven slår den ansatte hårdt tre gange på venstre overarm, giver hende en lussing og kaster et stort armbåndsur i tindingen på hende,” står der i påbuddet.

Den mandlige kollega fra før forsøgte at hjælpe, og i den forbindelse blev han bidt i armen, der blev taget kvælertag på ham, han blev nevet i struben, og han blev sparket.