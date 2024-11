Her er favoritten til black friday - det er nu, du skal slå til

Forbrugerrådet Tænk: Det skal du huske, inden du køber

Skal du købe en airfryer på black friday, i løbet af black week, på cyber monday eller ved et af de andre udsalg i november, er prisen langt fra det eneste, du skal kigge på.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk kan man nemt miste overblikket, når butikker lokker med store rabatter på airfryere og andre udsalgspriser. Derfor er det en god idé at tjekke modelnummer, og hvor meget du reelt sparer.

- Følg priserne på for eksempel pricerunner.dk, hvor du kan tjekke prishistorikken de seneste måneder. Så får du en fornemmelse af, om du rent faktisk sparer penge, lyder rådet fra Forbrugerrådet Tænk.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er det især fladskærme, telefoner, vaskemaskiner, tøj, tasker, sko og møbler, der sælges billigt eller med stor rabat i november.

Spil, overvågningskameraer, tøj, møbler og høretelefoner er blandt de bedste handler, hvis du spørger Danmarks største pris- og produktsammenligningstjeneste, Pricerunner.

På Tjeks top-20-liste, hvor airfryeren er i top, er de mest populære varer støvsugere, fjernsyn, strømper, mikrobølgeovne og hjemmesko.

Om det i sidste ende er et godt køb, afhænger i høj grad af, hvad du ender med at give, og om det er noget, du reelt har brug for.

Der er black friday 29. november og black week i samme uge.