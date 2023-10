I dag er det brunsvigerens dag, og i den anledning har TV 2 Fyn naturligvis sendt to journalister ud for at bedømme Fyns bedste brunsviger.

Bagerierne, vi har besøgt i dag, er valgt af fynboerne på TV 2 Fyns Instagram. Og de fem mest anbefalede brunsvigere på Fyn er:

Brunsvigeren på Tanken i Stige, Brenderup Bageri, Vissenbjerg Bageri, Vesterports Bageri og til allersidst testede vi også brunsvigersneglen, der også er fra Vissenbjerg Bageri.

