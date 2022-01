Her er Fyns billigste villa

Og det har vist sig at give pote. Det lille hus fra 1954 har haft en del fremvisninger og bud fra en interesseret køber, fortæller ejendomsmægleren.

- Det er en lav pris i vores område. Det er ikke mange huse, som vi sælger til sådan en pris, siger han.

For det er ifølge ejendomsmæglerselskabet en villa, hvor ejerne ikke skal være bange for "at smøge ærmerne op" for at gøre huset klar til at bo i.