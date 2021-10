Her er Fyns ønskeliste - se, hvad politikerne vil give

Ifølge Mai Mercado (K) handler det dog ikke om flere penge, men om at prioritere bedre i kommunerne.

- Jeg savner omvendt fra kommunalpolitikerne, at de tager opgaven på sig. Jeg har som tidligere socialminister mange gange oplevet, hvordan der er familier, som har behov for hjælp, og som ikke har fået den hjælp, de havde krav på, siger Mai Mercado (K).

- I finanslovsforslaget er der sat flere penge af, men jeg vil give Mai Mercado ret i, at der bliver brugt rigtig mange penge - over 50 milliarder kroner sidste år - så det er et enormt udgiftstungt område, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Hjælp til flere sosu’er

Peter Hansted (S) fra Ærø spurgte, hvad de fynskvalgte folketingsmedlemmer kan gøre for at hjælpe kommunerne med at rekruttere social- og sundhedsassistenter.