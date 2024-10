Dan Jørgensen skal være til EU-kommissær for energi og boliger, og derfor skal der findes en afløser for ham. Og den finder man i en fynbo, der var sølle 109 stemmer fra selv at blive valgt ind ved seneste Folketingsvalg.



Det er den 29-årige Lasse Haugaard Pedersen (S), som nu skal være en del af den socialdemokratiske gruppe på Christiansborg. Du kan blive klogere på ham herunder.