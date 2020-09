Her er OB’s mest logiske vej til succes

På søndag tager superligaklubben OB hul på endnu en sæson i Superligaen, når klubben spiller mod FC København på Odense Stadion.

Selv om fynboerne har ambitioner om at komme i top-seks, skal man ikke forvente store revolutioner i forhold til tidligere sæsoner, hvor selvsamme ambition er glippet.

Det mener Martin Davidsen, der er redaktør på OB-podcasten Stemmer fra Ådalen.

- FC Midtjylland, FC København, Brøndby og måske AGF bruger mange flere penge end de andre, også OB, så hvis OB skal rykke sig afgørende fremad i tabellen, skal de have skabt en økonomi, så de kan betale flere penge for deres spillere, så de kan få et bedre hold og derved vinde flere kampe, siger Martin Davidsen.

- Det er den mest logiske vej til succes, fastslår han.

Bruger flere unge spillere

Hen over sommeren har OB testet en række unge spillere fra egen avl, og det er positivt, mener podcastredaktøren.

- OB vil gerne bruge flere unge spillere fra sit eget akademi. Mange af disse spillere fik et gennembrud hen over sommeren, så der er nogle skridt i den rigtige retning, for de unge talenter ser spændende ud, men jeg synes stadigvæk, OB mangler nogle profiler, talenterne kan læne sig op ad, siger Martin Davidsen.

Som Martin Davidsen ser det, er der i OB ikke ambitioner om at skrue op for spillerbudget.

I den netop overståede sæson sluttede OB på en syvendeplads.

