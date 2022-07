Her er reglerne, som flest cyklister er ligeglade med

Med Jonas Vingegaards sejr i Tour de France har der i løbet af sommeren været cykelfeber i Danmark, hvor etapeløbet endda begyndte i starten af juli, med blandt andet Nyborg som målby.

Odense kaldte sig i årevis “Cyklisternes By”, og danskerne er generelt kendt for at cykle rundt, men tusindvis af danskere vælger at se stort på færdselsloven, viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for forsikringsselskabet Gjensidige.

Næsten syv ud af ti danskere erkender ifølge undersøgelsen, at de bryder loven, når de cykler.

Herunder kan du se, hvordan danskerne svarer på spørgsmålet: Har du som cyklist gjort en eller flere af følgende ting inden for de seneste tre år?