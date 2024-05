Her er spillerne, der skal redde OB

Nedrykningstruede OB spiller fredag aften skæbnekamp mod Lyngby på Odense Stadion, hvor fynboerne ikke har vundet i deres seneste 14 hjemmekampe.

OB ligger under nedrykningsstregen og har desperat brug for tre point. Lykkedes det, kan OB spille sig over nedrykningsstregen. Et nyt OB-nederlag vil gøre livet svært for de striwede.

OB-træner Søren Krogh har udtaget følgende spillere til aftenens kamp:

1. Martin Hansen

16. Viljar Myhra

2. Nicholas Mickelson

3. Nicklas Mouritsen

4. Bjørn Paulsen

8. Alasana Manneh

9. Bashkim Kadrii

10. Don Deedson

11. Markus Jensen

15. Tom Trybull

17. Luca Kjerrumgaard

18. Max Ejdum

20. Leeroy Owusu

21. Charly Nouck

22. Rami Al Hajj

23. Aske Adelgaard

24. Yaya Bojang

25. Filip Helander

28. Tobias Slotsager

29. James Gomez

Kampen fløjtes i gang klokken 19. Inden da kan du varme op med TV 2 Fyns dokumentarserie "Én gang Odense altid Odense", hvor der netop er udkommet et nyt afsnit.