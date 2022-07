Her er ti populære cykelruter på Fyn

Cyklen er ikke kun et godt redskab til at komme til og fra arbejde eller til at få motion. Den kan også bruges til at tage på tur og opleve det danske land.

På Fyn er der et væld af ruter, hvor man både kan opleve den smukke fynske natur, den hyggelige kultur i de mange småbyer og et væld af seværdigheder. Alt sammen mens du sidder på jernhesten.

Den nyeste af de mange cykelruter er Herregårdsruten, der passerer 50 af de fynske slotte og herregårde.

Herunder har vi samlet ti af de bedste ruter på Fyn, der alle kan opleves i saddelhøjde.