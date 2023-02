Her er tre konsekvenser for folk, der tror, de er allergiske over for penicillin

Cirka ti procent af danskerne tror, de er allergiske over for penicillin. I virkeligheden er det kun under én procent, der rent faktisk er det.

Det kan for eksempel være sket, hvis det, man troede var en reaktion på penicillinen, faktisk var et symptom på den sygdom, man havde.

- Det er faktisk et problem for de 9 ud af 10, der ikke er allergiske, at de får en mindre effektiv behandling, skal betale mere for medicinen og det her med resistensen, siger Jes Søgaard.

Ifølge Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, er der tre primære konsekvenser for dem, som fejlagtigt tror, de er allergiske for penicillin.