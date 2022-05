Her kan der komme kraftig regn mandag

Selvom kalenderen snart siger sommer, så er det ikke helt til at se på vejret.

Årets næstsidste forårsdag byder på skyer og en hel del byger. Det våde vejr starter i det Sydfynske øhav, hvor der allerede fra morgenstunden kan være regnvejr.

Senere bevæger området med byger sig opad og breder sig ud over resten af Fyn i løbet af dagen.

- Hen over eftermiddagen kan man godt forvente, at det kan dryppe flere steder, og jo længere man kommer ud på eftermiddagen, jo længere mod vest er det, siger Thomas Mørk til TV 2 Vejret.

Fra morgenstunden vil bygerne ikke være alt for kraftige, men i løbet af eftermiddagen kan de godt tage til i styrke. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er der endda risiko for skybrud enkelte steder og særligt i det østlige Fyn.

- Det bliver egentlig bare ved i løbet af dagen med byger, og de kan blive noget stærkere i eftermiddag, og der kan komme lidt torden på dem, og der kan faktisk også komme lokale skybrud eller kraftig regn, siger meteorolog ved DMI Erik Hansen til Ritzau.

DMI definerer skybrud som, når der falder 15 millimeter regn eller derover på 30 minutter eller derunder.

Sommer sidst på ugen

I løbet af ugen skifter måneden, og dermed bliver det officielt sommer, men vejret følger ikke rigtigt med.

Først på ugen er vejret meget ustadigt lige som mandag, med risiko for byger om eftermiddagen. Senere på ugen vil solen dog komme mere frem, og det kan også mærkes på temperaturen, der vil bevæge sig op mod de 20 grader.

Fredag kommer der ifølge DMI et højtryk til Danmark, og det tager for alvor det gode vejr med.

- Fredag begynder det at se lidt pænere ud med mest tørt vejr. I løbet af weekenden, så kryber termometeret op ad, og det ser ud, som om vi får et højtryk op over landet og noget sol på.

- Så hvis vi kigger på slutningen af ugen, så ser det faktisk ganske sommerligt ud, og det er også det, kalenderen siger, fortæller Erik Hansen til Ritzau.