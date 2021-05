Her kan du - måske - komme til musikfestival til sommer på Fyn

Yderligere krav til toiletter

Det er ikke billigt - især ikke for en lille festival - at etablere yderligere faciliteter for at imødekomme coronakrav.

- Hvis vi for eksempel skal have toiletter og andre faciliteter til fem sektioner, hænger vores økonomi formentlig ikke sammen. Men nu må vi se, hvad vi finder ud af, siger Jens Leonhard.

For gæsternes vedkommende kræver det i alle tilfælde et coronapas for at komme ind på festivalpladsen.