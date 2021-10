Her kommer regnen: Fynboer får sjaskvåd onsdag

Det våde vejr vil være der fra morgenstunden, og skyerne med regnbyger vil fortsætte med at trække ind over Fyn fra en vestlig retning.

- Samler man mængderne sammen er det ikke umuligt, at der kan komme en 20-30 millimeter henover dagen i dag. Måske endda lidt mere fra Middelfart og op mod Bogense-kanten, fortæller Thomas Mørk.

Det sydfynske øhav og især det sydlige Langeland ser ud til at få mindst regn i løbet af onsdagen.

Ifølge prognoserne kan fynboerne være heldige at opleve et ophold i regnvejret sidst på eftermiddagen og først på aftenen, men det er kortvarigt for regnen vil igen ramme Fyn senere på aftenen.

Temperaturen vil fra morgenstunden og det meste af dagen ligge på omkring 15 grader, hvilket er ret mildt for årstiden.