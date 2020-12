Her passerer de første coronavacciner Fyn - snart er de på vej til ældrecenter

Efter måneders venten rullede lige knap 10.000 doser af de første coronavacciner ind over den danske grænse natten til lørdag. Herefter fortsatte de turen mod Statens Serum Institut i København.

Det betød, at lastbilen med de dyrebare doser ud på de tidlige morgentimer krydsede Fyn ledsaget af en politieskorte.

Læs også Fynsk plejehjem klar til vacciner: - Det var den bedste nyhed, vi overhovedet kunne få

Ved ankomst til SSI senere på morgenen begyndte pakningen og omfordelingen til lastbiler, der senere på dagen vil køre ud til Region Syddanmark og de resterende fire regioner.

Her bliver de første vaccinationer i Danmark givet søndag morgen klokken ni. Det kommer blandt andet til at foregå på Ældrecenter Øst i Odense.

Her gives de første vacciner De første vaccinationer i Danmark bliver givet på udvalgte plejecentre i kommuner med særlig høj smitte. Det sker i følgende byer: Kærbo i Ishøj

Blomstergården i Slagelse

Birkebo i Aalborg

Ankersgade i Aarhus

Ældrecenter Øst i Odense

Flere er på vej

Vaccinen, der stammer fra Pfizer og BioNTech, forlod Pfizers produktionsanlæg i Belgien lillejuleaften med de første doser til EU-landene.

Danmark får i første omgang 9.750 vacciner i juledagene. Derefter kommer 38.025 ugen efter, og i ugerne derefter vil der komme 47.775 vacciner hver uge.

Læs også 104-årig fynbo er blandt de første til at få vaccinen: - Det har vi ventet på

Vaccinerne kræver minimum 70 graders frost, så de er blevet transporteret med tøris for at kunne holde temperaturen. Frysere står klar på både SSI og i regionerne til vaccinerne.

En stor dag

Omkring klokken 06 lørdag morgen nåede lastbilen med de danske doser til SSI, hvor gitterportene åbnede sig for den.

Og alt ser ud til at være, som det skal, fortæller Anne-Marie Vangsted, der er direktør for Testcenter Danmark under Statens Serum Institut, til TV 2.

- Jeg synes vi skal sige tillykke til os alle sammen. Det er en meget stor dag i dag, siger hun.

Over 1.000 danskere er døde under pandemi

Vaccinerne vil være gratis for alle danskere. Flere end 1.000 danskere med coronavirus har mistet livet i 2020.

Læs også Her kan du blive vaccineret: - Vi arbejder mod uret for at få alt på plads

I alt er 93 plejehjem landet over nu ramt af coronavirus, hvilket også er det højeste tal under pandemien siden marts.

Der er 942 plejehjem i Danmark, hvor der er omkring 40.000 beboere.