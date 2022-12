Her skal du holde dig fra Fynske Motorvej: Få styr på juletrafikken og kom sikkert ud og hjem

Snart er det jul. Ligesom der er noget helt særligt over marcipan, snaps og sne, når det er jul, er der også noget særligt over trafikken, når det er jul.

Vejdirektoratet har i hvert fald en helt klar forventning om, hvornår du skal holde dig fra Fynske Motorvej, medmindre du holder af at bruge juledagene på at holde i kø.

Trafikken i dagene op til juleaften vil som altid være tæt over Fyn, særligt fra Sjælland mod Jylland. Vejdirektoratet forventer, at juletrafikken op til den store aften vil fordele sig udover dagene op til den 24. december. Det er meget typiske for juletrafikken.

Men der er alligevel to tidspunkter, Vejdirektoratet mener, man skal være opmærksom på, hvis man skal på farten i juledagene.

- I år skal man være opmærksom på, at der fredag den 23. december mellem klokken 11 og 14 kan opstå tæt trafik og kødannelser flere steder i landet. Vejdirektoratet anbefaler derfor, at man så vidt muligt undlader at køre i det tidsrum lillejuleaftensdag, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Efter juleaften bruger mange første juledag med familie eller venner. Derfor er anden juledag, mandag den 26. december, også en dag, som Vejdirektoratet er opmærksom på.

Her er der typisk det største pres på vejnettet. Dertil kan man i år lægge, at den 27. december er en hverdag, som mange derfor skal hjem til.

- Trafikken bevæger sig anden juledag på tværs af landet i begge retninger mellem Jylland og hovedstadsområdet, og Vejdirektoratet anbefaler derfor, at man så vidt muligt undgår at køre mellem klokken 11 og 15, skriver Vejdirektoratet.

Vejrets indflydelse på juletrafikken

Sne og frost har allerede skab problemer for nogle trafikanter i år. Og med ekstra pres på vejnettet kan det være den store ubekendte faktor. Det oplevede man lillejuleaften sidste år, hvor sneen drillede trafikken flere steder i landet.

- Det vil give en øget risiko for forlænget rejsetid på grund af vanskelige køreforhold, og der vil være en større risiko for uheld, hvilket kan forsinke trafikken yderligere, skriver Vejdirektoratet.

Derfor anbefaler Vejdirektoratet at man holder sig løbende opdateret om den aktuelle trafiksituation, når man begiver sig ud på juleture.